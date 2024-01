Flussi migratori attraverso la Manica: calano gli sbarchi nel Regno Unito ma l’immigrazione resta un tema cruciale

Roma, 2 gennaio 2024 – Il 2023 ha registrato un significativo calo nel numero di migranti che hanno raggiunto illegalmente le coste inglesi attraverso la Manica. Le 29.437 persone arrivate rappresentano un decremento considerevole rispetto al picco raggiunto nel 2022 con 45.774 sbarchi, anche se il bilancio rimane il secondo più alto mai registrato, superando i numeri del 2021.

Questi dati, attentamente monitorati nel Regno Unito, hanno un impatto cruciale in un contesto politico in cui l’immigrazione si posiziona come uno dei temi centrali nella campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni legislative del 2024. Il governo conservatore ha continuato a promettere di “riprendere il controllo dei confini” dopo la Brexit, e il primo ministro Rishi Sunak ha fatto della fermata dell’attraversamento della Manica da parte dei migranti illegali una priorità.

L’analisi dei flussi migratori mostra che, fino al 29 novembre, circa il 20% dei migranti che hanno raggiunto le coste inglesi nel 2023 proviene dall’Afghanistan, seguiti dagli iraniani (12%), dai turchi (11%), dagli eritrei (9%) e dagli iracheni (9%). È interessante notare che il numero degli albanesi, che nel 2022 rappresentavano una delle nazionalità più numerose tra coloro che compivano questa traversata (12.658), è diminuito drasticamente di oltre il 90%.

Questa diminuzione degli sbarchi albanesi è stata attribuita all’accordo tra Londra e Tirana, mirato a prevenire il partire illegale degli albanesi verso il Regno Unito. Il governo britannico ha elogiato l’efficacia di questo accordo, così come di quello concluso con la Francia nel corso del marzo scorso.

Questi dati confermano la complessità e la mutevolezza dei flussi migratori nel contesto europeo, evidenziando la natura transnazionale delle politiche di immigrazione e il costante adattamento delle strategie governative per affrontare queste sfide. Tuttavia, nonostante il calo degli sbarchi nel 2023, l’immigrazione rimane un tema di grande rilevanza, destinato a occupare un ruolo chiave nel dibattito politico e sociale nel Regno Unito.