Giorgia Meloni e Erdogan: accordi per contenere i flussi migratori dalla Libia

Roma, 22 gennaio 2024 – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha ottenuto un importante sostegno da Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, per limitare i flussi migratori provenienti dalla Libia. L’incontro, che ha avuto luogo a Istanbul e si è protratto per oltre due ore, ha visto la premier italiana ringraziare il presidente turco per il suo impegno nella mediazione tra Ucraina e Russia, in particolare per quanto riguarda l’accordo sul grano.

La discussione sulla crisi geopolitica tra Israele e Hamas è stata affrontata con meno enfasi, secondo le fonti italiane. Il conflitto a Gaza sembra rientrare nel contesto di una visione più ampia sui grandi temi globali, considerando anche la recente presidenza del G7 affidata al governo italiano.

L’attenzione principale, tuttavia, si concentra sugli sforzi volti a replicare i successi ottenuti nella gestione dei flussi migratori sulla tratta Turchia-Italia. Meloni ha cercato di stabilire un dialogo proficuo con Erdogan per affrontare la questione dei migranti provenienti dalla Libia, sfruttando l’esperienza condivisa nella gestione dei flussi migratori sulla rotta Turchia-Italia.

Questo nuovo sviluppo potrebbe rappresentare un passo significativo nella cooperazione tra Italia e Turchia nel gestire le sfide migratorie e consolidare ulteriormente la partnership tra i due paesi. Tuttavia, sarà interessante osservare come si svilupperanno concretamente gli accordi e come verranno implementate le misure per contenere i flussi migratori dalla Libia.