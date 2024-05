Giorgia Meloni in visita ufficiale in Libia: focus su stabilità, cooperazione economica e migranti

Roma, 7 maggio 2024 – La premier Giorgia Meloni si trova in Libiaper una visita ufficiale di grande rilevanza diplomatica. Accompagnata da una delegazione ministeriale di alto livello, Meloni ha varcato i confini nazionali con l’obiettivo di consolidare legami politici, economici e umanitari con il governo libico. In particolare, l’occasione è servita per discutere di migranti e Piano Mattei.

Migranti, Meloni vola in Libia

Incontrando il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Dabaiba, il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Al-Menfi, e il generale dell’Esercito nazionale Arabo di Libia, Haftar, Meloni ha posto al centro del dibattito una serie di tematiche cruciali. Tra queste, la stabilità interna del Paese, la cooperazione economica tra Italia e Libia. Ma anche la gestione dei flussi dei migranti che coinvolgono entrambi i Paesi.

Particolarmente rilevante è stata l’attenzione di Meloni alla questione migratoria, considerando la Libia come un “partner cruciale” per affrontare le cause profonde dei movimenti migratori. In questo contesto, la premier italiana ha sottolineato l’importanza di impegnarsi in progetti concreti volti a migliorare le condizioni socio-economiche nei Paesi di origine dei migranti. Questo al fine di ridurre la pressione migratoria sul Mediterraneo.

Parallelamente agli incontri politici, sono state sottoscritte importanti dichiarazioni d’intenti nel quadro del Piano Mattei. In campo sanitario, l’obiettivo è stato quello di favorire un maggiore accesso alle cure per i cittadini libici. Organizzando, anche, missioni mediche e offrendo formazione al personale sanitario. Nel settore dell’istruzione, sono stati promossi accordi per aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti. E un’attenzione particolare sarà rivolta ai settori chiave per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi.

Riguardo allo sport e alle politiche giovanili, si è puntato alla realizzazione di progetti volti a potenziare le infrastrutture sportive e a promuovere il volontariato tra i giovani. Infine, Meloni ha espresso il suo impegno personale nel rafforzare il dialogo tra l’Unione Europea e la Libia, nell’ambito degli sforzi del Governo italiano per promuovere una nuova cooperazione tra l’UE e il Nord Africa.

