Giorgia Meloni: “Risolveremo la questione migratoria in modo strutturale”

Roma, 13 settembre 2023 – Nell’ambito dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha affrontato uno dei temi più dibattuti e complessi degli ultimi anni: l’immigrazione. Nel suo discorso, Meloni ha sottolineato l’importanza di considerare la politica estera come parte integrante della politica interna, evidenziando che la gestione dell’immigrazione è una delle sfide più urgenti.

Meloni ha iniziato il suo intervento dichiarando: “La politica estera è sempre politica interna. Questo significa affrontare alcuni dei grandi temi irrisolti degli ultimi decenni, come l’immigrazione.” Ha riconosciuto che molti dei sostenitori di Fratelli d’Italia hanno sperato in risultati immediati, ma ha sottolineato la sua volontà di evitare soluzioni effimere o propagandistiche che funzionino solo a breve termine.

La leader italiana ha enfatizzato il suo impegno a risolvere il problema migratorio in modo strutturale, anche se ciò richiederà tempo e sforzi considerevoli. Ha dichiarato: “Non mi spaventa pagare uno scotto nel breve periodo, perché a me non interessano soluzioni effimere o risposte propagandiste che funzionano sul piano della comunicazione ma durano due mesi per poi tornare al punto di partenza. Voglio risolvere il problema in modo strutturale.”

Meloni ha delineato la sua visione, spiegando che questo sforzo immane comporta diverse fasi. In primo luogo, l’obiettivo è fermare i trafficanti di esseri umani, una sfida che richiede una cooperazione internazionale più stretta. In secondo luogo, si mira a gestire in modo ordinato l’immigrazione legale, garantendo all’Italia accordi e investimenti che possano contribuire a creare nuove opportunità per il paese. Infine, si cerca di assicurare che il punto di vista italiano sia tenuto in considerazione nel dibattito internazionale sulla questione migratoria.

Questo approccio di lungo termine e la determinazione di affrontare la questione migratoria in modo completo riflettono la volontà di Meloni di trovare soluzioni durature che possano affrontare le sfide complesse legate all’immigrazione. Mentre riconosce la difficoltà dell’impresa, il suo impegno a lavorare verso una soluzione strutturale dimostra la sua determinazione a gestire questa questione cruciale in modo responsabile e sostenibile per il bene dell’Italia e dell’Europa nel suo insieme.