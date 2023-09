La Germania ferma il “meccanismo di solidarietà” volontario con l’Italia mentre l’emergenza migratoria cresce

Roma, 13 settembre 2023 – Nel contesto dell’attuale crisi migratoria in Europa, la Germania ha recentemente preso una decisione significativa che ha messo in luce la complessità e la tensione crescente tra i paesi europei. Il quotidiano Die Welt ha riportato che la ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, è pronta a bloccare il “meccanismo di solidarietà” volontario con l’Italia, un processo di selezione dei migranti in arrivo dal paese italiano.

La decisione della Germania arriva in un momento in cui il paese affronta una forte pressione migratoria. L’Italia, d’altra parte, ha visto un aumento significativo degli arrivi di migranti. Tuttavia, l’impatto di questa decisione sulla situazione italiana sembra essere relativo. Nel periodo da ottobre 2022 a oggi, solo 1.042 migranti sono stati ricollocati in Germania, rispetto ai numeri significativamente più alti registrati in Italia.

Per l’Italia, la priorità è affrontare un’emerrenza di dimensioni straordinarie. Fonti di governo hanno rivelato che l’Italia ha sospeso il ritorno dei cosiddetti ‘dublinanti’, ovvero i migranti che hanno fatto il loro primo ingresso in Italia, per “motivi tecnici” dal dicembre 2022. Questa decisione potrebbe aver influenzato la scelta della Germania di bloccare la procedura di selezione dei migranti.

La decisione della Germania di mettere in pausa il “meccanismo di solidarietà” volontario solleva importanti questioni sulla gestione della crisi migratoria in Europa. Mentre alcuni paesi come l’Italia si trovano a fronteggiare una crescente pressione migratoria, altri paesi europei sono spinti a prendere decisioni che riflettono le loro realtà e le loro esigenze specifiche. Questo conflitto evidenzia la complessità della situazione e la necessità di una risposta coordinata e solidale da parte dell’Unione Europea per affrontare l’attuale crisi migratoria in modo efficace.