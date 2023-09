L’appello di Tajani: “Tutta l’Ue deve risolvere il problema migranti”

Roma, 13 settembre 2023 – L’immigrazione è un problema che continua a essere al centro delle discussioni in Europa, e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha recentemente richiamato l’attenzione sulla necessità di affrontare questa sfida con una risposta unitaria da parte di tutti i Paesi dell’Unione Europea (UE). In un post pubblicato su X, Tajani ha sottolineato che la soluzione richiede la partecipazione di tutte le nazioni europee e la collaborazione delle istituzioni comunitarie.

L’Europa si trova di fronte a una sfida complessa legata all’immigrazione, con flussi migratori provenienti da diverse regioni del mondo. Questi flussi possono essere causati da conflitti, instabilità economica o eventi climatici estremi, e spesso mettono a dura prova la capacità dell’UE di gestire l’arrivo di migranti e rifugiati. Tajani ha sottolineato che affrontare questo problema richiede una risposta coordinata e solidale tra tutti i Paesi membri.

Una delle chiavi per affrontare l’immigrazione in modo efficace, secondo Tajani, è accelerare l’attuazione degli accordi con i Paesi di origine e di transito dei migranti. Questi accordi possono aiutare a gestire i flussi migratori in modo più organizzato e prevenire situazioni di emergenza. Tajani ha lodato l’iniziativa dell’attuale Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in questo senso, sottolineando la necessità di sfruttare la sua leadership per promuovere una risposta comune dell’UE.