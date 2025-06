Giornata mondiale del rifugiato: ad Alba un seminario sul diritto all’accoglienza

in

Roma, 18 giugno 2025 – In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra il 20 giugno 2025, il Sai Cuneo ha organizzato per il giorno precedente, il 19 giugno 2025, un seminario dal titolo significativo: “Accoglienza: un diritto, non un privilegio. Il lavoro di protezione e tutela chiamato accoglienza”. L’incontro si svolgerà nella città di Alba (CN).

Il seminario punta a raggiungere due obiettivi principali: da un lato, promuovere una riflessione approfondita sulla crisi che sta investendo il settore dell’accoglienza, coinvolgendo direttamente persone accolte, operatori e organizzazioni che operano in questo campo delicato; dall’altro, si propone di individuare e proporre strategie concrete per affrontare e superare questa fase critica.

Fra i relatori principali spiccano figure di rilievo, impegnate nel mondo sociale e della tutela dei diritti umani, tra cui Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, Fabrizio Coresi di ActionAid Italia, Silvia Vesco della CIAC Onlus, Mariacristina Molfetta della Fondazione Migrantes, Maurizio Veglio, avvocato dell’ASGI, e Fabrizio Ascheri della cooperativa sociale Momo.

A moderare l’evento sarà Michele Rossi, direttore generale di CIAC Onlus, che guiderà il confronto tra esperti, rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore.

Il seminario rappresenta un’opportunità di confronto indispensabile, un momento di approfondimento sul valore dell’accoglienza inteso come diritto fondamentale, ribadendo la necessità di riconoscere responsabilità condivise e di lavorare a soluzioni efficaci e umane per garantire la protezione e la tutela di coloro che chiedono aiuto e accoglienza.