Gli stranieri in Molise nel 2023: dati e tendenze dal Dossier Immigrazione Idos

Roma, 29 ottobre 2024 – Al 31 dicembre 2023, in Molise erano presenti 13.771 cittadini stranieri, secondo i dati provvisori del Dossier statistico Immigrazione 2024 del Centro studi e ricerche Idos, presentato presso l’Università del Molise. Di questi, la maggioranza risiede nella provincia di Campobasso (9.933), mentre nella provincia di Isernia se ne contano 3.838. Gli stranieri rappresentano il 4,8% dei residenti regionali, una percentuale decisamente inferiore rispetto alla media nazionale del 9%.

Provenienza e distribuzione demografica

La popolazione straniera in Molise è prevalentemente di sesso maschile (54%) e proviene principalmente dall’Europa (45,7%). La comunità più rappresentata è quella romena, con 2.916 persone (23,4% del totale), seguita da quella marocchina (1.332), nigeriana (673), albanese (629) e ucraina (602). La popolazione straniera è significativamente più giovane rispetto a quella autoctona: il 32,5% degli stranieri ha tra i 30 e i 44 anni, una percentuale doppia rispetto a quella degli italiani nella stessa fascia d’età (16,5%). Al contrario, la popolazione over 65 tra gli italiani è pari al 27,8%, contro solo il 5,2% degli stranieri.

Lavoro e permessi di soggiorno

L’età più giovane della popolazione straniera ha importanti ripercussioni sul mercato del lavoro, contribuendo a compensare, almeno parzialmente, il calo dei lavoratori giovani-adulti tra gli italiani. Al termine del 2023, i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno in Molise erano 8.748. La maggior parte di questi possiede un permesso a termine (59%), e rispetto all’anno precedente si è registrato un aumento dei permessi per protezione internazionale, passati da 2.621 nel 2022 a 2.875 nel 2023. Tuttavia, si osserva un leggero calo nei permessi per protezione temporanea, concessi principalmente ai cittadini ucraini: sono passati dai 551 del 2022 ai 542 del 2023.

Nel corso del 2023 sono stati rilasciati complessivamente 1.731 permessi di soggiorno, di cui il 55,2% per protezione internazionale, il 18,6% per motivi familiari e solo il 5,1% per motivi di lavoro. Quest’ultimo dato evidenzia come il Molise continui a essere percepito come una regione di passaggio, con limitate opportunità di inserimento lavorativo per i cittadini stranieri.

Il Dossier Idos 2024 mette in luce un quadro complesso della realtà migratoria in Molise, caratterizzato da una presenza straniera inferiore alla media nazionale, una popolazione giovane e prevalentemente maschile e una forte componente europea. Tuttavia, il dato limitato relativo ai permessi per lavoro suggerisce la necessità di politiche territoriali mirate per integrare maggiormente gli stranieri nel tessuto economico locale, offrendo loro maggiori prospettive occupazionali e contribuendo allo sviluppo del territorio.