Guardia costiera salva 278 migranti, molti minori a bordo

Roma, 9 giugno 2025 – La Guardia costiera ha portato in salvo 278 migranti durante un’operazione di salvataggio condotta al largo della Calabria, trasferendoli successivamente nei porti di Roccella Jonica e Reggio Calabria. Tra i profughi si contano cittadini egiziani, pakistani, bengalesi, siriani e sudanesi.

Particolare attenzione è stata riservata alla presenza di donne, bambini e 14 minori non accompagnati (tutti maschi). Per evitare il sovraffollamento nei centri di prima assistenza e soccorso, le autorità hanno disposto un trasferimento differenziato: 166 migranti sono stati accolti a Roccella Jonica, mentre 112 adulti maschi sono stati trasferiti a Reggio Calabria.

I migranti si trovavano in mare da tre giorni, a bordo di due pescherecci intercettati a diverse decine di miglia dalla costa della Locride, dopo essere partiti dalle coste della Libia, precisamente dal porto di Tobruk. A Roccella Jonica, in considerazione della presenza di donne e minori, i profughi sono stati condotti in sicurezza presso lo scalo portuale, accolti da forze dell’ordine e personale sanitario e successivamente affidati ai volontari della Croce Rossa, ricevendo assistenza presso il Centro di prima accoglienza e soccorso attivo all’interno del porto.

Con questo doppio arrivo, il numero degli sbarchi nello scalo di Roccella Jonica sale a sei negli ultimi cinquanta giorni, con un totale di circa 400 migranti accolti.