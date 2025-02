Il bando: 100 borse di studio annuali destinate a studenti universitari titolari di protezione internazionale

in

Roma, 26 febbraio 2025 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha pubblicato un bando per 100 borse di studio annuali destinate a studenti universitari titolari di protezione internazionale per l’Anno Accademico 2024/25.

Chi può candidarsi

I candidati devono:

essere titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria o protezione temporanea per i cittadini ucraini) ottenuta in Italia;

essere iscritti per la prima volta a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, oppure a un anno successivo presso un’università italiana.

Importo della borsa di studio

La borsa di studio prevede un contributo di 7.015,97 euro, che può essere aumentato del 15% per studenti con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 13.863,40 euro.

Scadenza e modalità di candidatura

Le domande devono essere inviate entro il 3 marzo 2025, compilando il modulo di candidatura online (disponibile QUI ) e inviarle via e-mail a refugees@crui.it i seguenti documenti:

una copia di un documento di identità rilasciato in Italia; una copia del documento che attesta lo status di protezione internazionale; certificato di iscrizione universitaria per l’A.A. 2024/25.

Selezione e graduatorie

Le borse di studio saranno assegnate in base a requisiti specifici e al numero di crediti formativi (CFU) acquisiti.

Una graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 30 marzo 2025 su tirocinicrui.it.

Incompatibilità

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse o benefici economici concessi nell’ambito del diritto allo studio.

Per maggiori informazioni e dettagli, consultare il bando ufficiale: tirocinicrui.it – protezione internazionale.



L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto FAMI 2021-2027

FONTE NEWS: Integrazione Migranti