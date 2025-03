Il Comune di Milano amplia l’accoglienza per rifugiati e minori non accompagnati

in

Roma, 10 marzo 2025 – Il Comune di Milano ha approvato una delibera per rafforzare la rete di accoglienza diffusa per rifugiati e minori non accompagnati, aderendo così alla procedura di ampliamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) promossa dal Ministero dell’Interno.

L’iniziativa prevede l’aggiunta di 50 nuovi posti destinati ai nuclei familiari di rifugiati titolari di protezione internazionale, temporanea e altre forme previste dalla normativa vigente, che si sommano agli attuali 957 posti già finanziati. Questi ultimi includono 400 posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, 542 posti per adulti “ordinari” e 15 riservati a persone con disagio mentale o sanitario.

Parallelamente, Milano ha anche aderito a una seconda procedura specifica per ampliare ulteriormente di 50 posti l’accoglienza per minori non accompagnati.

Al termine positivo delle procedure, Milano supererà quindi i mille posti disponibili per questa forma di accoglienza di secondo livello. Successivamente, attraverso una procedura pubblica, saranno selezionati i soggetti responsabili delle attività di inclusione e integrazione dei beneficiari.

“L’accoglienza diffusa è cruciale per promuovere integrazione e coesione sociale”, ha sottolineato l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, ricordando l’importanza di supportare uomini e donne in fuga da guerre, violenze ed estrema povertà, facilitandone l’inserimento attivo nella comunità milanese.