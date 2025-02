Il lavoro domestico fa risparmiare allo Stato italiano 6 miliardi di euro l’anno

Roma, 26 febbraio 2025 – Secondo quanto emerge dal recente rapporto DOMINA 2024 presentato in Senato, il lavoro domestico svolge un ruolo fondamentale nell’equilibrio dei conti pubblici italiani. Nell’ultimo anno, le famiglie italiane hanno speso complessivamente 13 miliardi di euro per assistenza domestica, di cui 7,2 miliardi dedicati esclusivamente all’assistenza degli anziani non autosufficienti (badanti).

In un contesto in cui l’Italia registra già la più alta incidenza della spesa pensionistica in Europa (17,2% del PIL), il contributo delle famiglie diventa essenziale per la sostenibilità del sistema di welfare. Infatti, in assenza di tale spesa privata, lo Stato italiano dovrebbe affrontare una spesa aggiuntiva di circa 17,2 miliardi di euro per garantire l’assistenza in struttura a oltre 700 mila anziani, con un costo medio pro-capite di 22 mila euro annui.

L’analisi, realizzata da DOMINA su dati della Ragioneria Generale dello Stato, ISTAT e INPS, evidenzia che, grazie all’impegno economico delle famiglie, lo Stato risparmia circa 6 miliardi di euro l’anno, pari allo 0,3% del PIL nazionale.

Lorenzo Gasparrini, Segretario Generale di DOMINA, sottolinea: “Le famiglie italiane svolgono un ruolo cruciale nel nostro welfare. Il loro contributo economico non solo permette un significativo risparmio per le casse pubbliche, ma porta anche benefici sociali, sanitari e psicologici alla collettività attraverso l’assistenza domiciliare.”

DOMINA ribadisce pertanto l’urgenza di un riconoscimento maggiore e più concreto del ruolo che le famiglie rivestono nel supporto al welfare nazionale e invita le istituzioni ad adottare politiche che sostengano e valorizzino questo indispensabile contributo privato.