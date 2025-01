Il Papa: “Accogliere i migranti per affrontare il calo demografico e le disuguaglianze”

Roma, 20 gennaio 2025 – Il Papa, durante la sua intervista a ‘Che tempo che fa’ con Fabio Fazio su Nove, ha affrontato tematiche di grande rilevanza sociale e politica, lanciando un monito diretto contro le politiche migratorie restrittive. Facendo riferimento alle dichiarazioni del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ai suoi piani di espellere i migranti irregolari, il Pontefice ha affermato con forza: “È una disgrazia”. Secondo il Papa, queste misure non fanno altro che far ricadere sulle spalle dei più poveri il peso degli squilibri economici e sociali globali.

La critica papale non si è fermata agli Stati Uniti. Guardando all’Italia, il Santo Padre ha evidenziato un altro problema cruciale: il calo demografico. Con un’età media che si aggira intorno ai 46 anni, l’Italia è sempre più un paese di anziani, e la mancanza di nascite rappresenta una sfida demografica ed economica significativa. La soluzione proposta dal Papa è chiara: “Faccia entrare i migranti”. La sua logica è inappuntabile: “Se non fai i figli, fai entrare i migranti”, sottolineando come l’accoglienza sia non solo un dovere morale ma anche una necessità pratica per garantire la sopravvivenza economica e sociale del paese.

Il discorso del Pontefice tocca due nervi scoperti del dibattito contemporaneo: da un lato, l’inadeguatezza di politiche migratorie che troppo spesso dimenticano il rispetto della dignità umana; dall’altro, l’urgenza di affrontare il calo demografico con politiche lungimiranti. Accogliere i migranti non è solo una questione di solidarietà, ma anche una strategia per contrastare lo spopolamento e mantenere in vita un sistema economico e sociale che rischia di collassare sotto il peso dell’invecchiamento della popolazione.

Le parole del Papa non rappresentano solo un invito alla riflessione, ma un appello accorato a governanti e cittadini a considerare l’interconnessione tra giustizia sociale, sviluppo economico e sostenibilità demografica. In un mondo sempre più interconnesso, i problemi non possono essere affrontati con chiusure egoistiche, ma con soluzioni che tengano conto del bene comune e della dignità di ogni essere umano.