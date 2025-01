Bologna: corsi di italiano gratuiti per madri straniere

Roma, 20 gennaio 2025 – A partire dal 22 gennaio un gruppo di educatrici e l’insegnante di lingua italiana per stranieri accompagneranno le iscritte in un percorso di avvicinamento alla lingua italiana che serve alle madri per parlare di scuola e con la scuola, per sostenere il proprio bambino nel percorso di crescita e apprendimento che lo attende. Il corso dura fino alla fine del mese di marzo ed è gratuito. Presso il CBF Il Salotto delle Fiabe sarà possibile portare con sé bambine e bambini, che saranno accolti in uno spazio accogliente.

L’iscrizione è gratuita ed è riservata a donne maggiorenni provenienti da paesi extra-UE in possesso di un titolo di soggiorno valido.

I corsi di svolgeranno presso:

CBF Il Monello (via Pellizza da Volpedo, 11 – all’interno del Parco Lunetta Gamberini, Santo Stefano, Bologna): ogni mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. Per iscrizioni: nidoinfanziacbfilmonello@edu.comune.bologna.it

CBF Salotto delle Fiabe (Via Marco Emilio Lepido, 181 – Borgo Panigale): ogni mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.00 (gruppo 1) e dalle 11.00 alle 12.30 (gruppo 2). Per iscrizioni: cbfilsalottodellefiabe@edu.comune.bologna.it

Fonte: Centro Documentazione e Intercultura del Comune di Bologna / Integrazione Migranti