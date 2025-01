Padova: corso di formazione per volontari sulle migrazioni forzate

in

Roma, 20 gennaio 2025 – Il corso “Attraversameti”, giunto alla sua 21esima edizione, inizierà il prossimo 4 Febbraio per terminare il 15 aprile. Organizzato dall’Associazione Popoli Insieme è un percorso di formazione che offre uno sguardo completo sul fenomeno delle migrazioni forzate.

A chi è rivolto

Il corso è pensato per chi desidera diventare volontario o volontaria nel supporto a persone migranti, richiedenti protezione internazionale e rifugiati. Inoltre, è un’occasione di approfondimento per chi già opera nel settore o vuole aggiornarsi su tematiche cruciali.

Gli obiettivi

Approfondire il fenomeno delle migrazioni forzate a livello globale e locale.

Comprendere il sistema europeo di asilo e i progetti di accoglienza.

Conoscere strumenti per prevenire fenomeni come la tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo.

Favorire la consapevolezza interculturale e riflettere sul ruolo della comunicazione nei media.

Consulta il programma completo



Date e orari

Dal 4 febbraio al 15 aprile 2024, tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.30

Dove



In presenza – Centro Antonianum in Prato della Valle, 56 – (99 posti disponibili) – Per iscriverti clicca qui

Online – tramite collegamento a piattaforma Zoom – (55 posti disponibili) – Per iscriverti clicca qui

L’iscrizione dovrà avvenire entro giovedì 30 gennaio 2025

E’ prevista una quota d’iscrizione di 85 euro ridotta a 55 euro per studenti/esse. Sarà possibile versare la quota al momento dell’iscrizione via carta di credito, Paypal o bonifico bancario. L’iscrizione è considerata valida solamente dopo il versamento della quota. L’Associazione Popoli Insieme rilascerà un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno 7 incontri su 10.

Per ulteriori informazioni scrivere a comunicazione@popolinsieme.eu oppure consulta il Portale dell’Associazione Popoli Insieme

