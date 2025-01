Flussi 2025, possibile visualizzare le domande precompilate: prima del click day i datori di lavoro possono controllare se lo stato di lavorazione è corretto

in

Roma, 21 gennaio 2025 – Fino al 4 febbraio 2025, vigilia del primo click day per i flussi 2025, i datori di lavoro potranno controllare le domande che hanno precompilato si trovano nello stato di lavorazione corretto.

“Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”, scrive in una nota il Ministero dell’Interno.

“Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata”.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti