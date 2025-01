La Corte Costituzionale approva il referendum sulla cittadinanza: verso il passaggio da 10 a 5 anni per ottenerla

in

Roma, 21 gennaio 2025 – La Corte Costituzionale ha dato il via libera al referendum abrogativo che propone di ridurre da dieci a cinque anni il requisito di residenza legale in Italia necessario per gli stranieri extra UE maggiorenni che desiderano ottenere la cittadinanza italiana.

Questa decisione segna un passo importante nel dibattito pubblico sulla cittadinanza, un tema che da anni divide l’opinione pubblica e le forze politiche. Se approvata dai cittadini, la modifica dimezzerebbe il periodo attualmente richiesto, semplificando l’iter per molti stranieri che desiderano integrarsi pienamente nella società italiana.

Una scelta determinante per il futuro

Il referendum, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale, rappresenta una delle questioni più significative nel panorama politico e sociale italiano. La cittadinanza non è solo uno status giuridico, ma anche un simbolo di appartenenza e inclusione. Ridurre il requisito di residenza a cinque anni potrebbe incentivare l’integrazione degli stranieri, rispondendo alle esigenze di una società sempre più multiculturale.

La parola ai cittadini

I cittadini italiani saranno chiamati alle urne tra aprile e giugno 2025 per esprimere il loro voto. La data esatta del referendum sarà annunciata nelle prossime settimane. Questo appuntamento elettorale offrirà l’opportunità di discutere e decidere su una questione cruciale per il futuro del Paese.

Le reazioni politiche e sociali

La decisione della Corte Costituzionale ha già suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, le forze politiche favorevoli al referendum sottolineano come questa misura possa rappresentare un passo avanti verso una maggiore inclusione e partecipazione degli stranieri nella vita pubblica italiana. Dall’altro lato, i critici temono che la modifica possa essere percepita come un allentamento dei criteri di concessione della cittadinanza, alimentando polemiche e divisioni.

Prossimi passi

Con l’approvazione del quesito referendario, si apre una fase di campagna elettorale che vedrà confrontarsi diverse visioni del futuro della cittadinanza in Italia. Nei mesi a venire, sarà fondamentale un dibattito aperto e costruttivo, in grado di informare i cittadini e di coinvolgerli nella scelta.