La storia di Milagros Nabur, la filippina che ha ricevuto il Premio Energie per Roma 2025

Roma, 21 gennaio 2025 – Il premio Energie per Roma 2025 è stato recentemente assegnato a 56 premiati, tra cui Milagros Ragodon Nabur, l’unica filippina a riceverlo, per il suo impegno nel campo del Lavoro Sociale e del Volontariato.

Nabur è stata riconosciuta per il suo lavoro nella promozione dei diritti dei giovani nell’accesso all’educazione e nella lotta contro l’abbandono scolastico causato da barriere linguistiche e culturali. Durante la cerimonia, è stata lodata come un esempio di leadership e dedizione, ispirando altri insegnanti volontari. Nabur ha dichiarato che il premio è un riconoscimento per tutti i volontari e ha sottolineato l’importanza della collaborazione e solidarietà. Nabur ha fondato la scuola International Migrants School a Roma nel 2017.

Il premio Energie per Roma 2025 non è solo un riconoscimento, ma un’iniziativa che punta a ispirare i cittadini a perseguire i propri sogni e a contribuire al benessere della comunità. La seconda edizione del premio ha visto la partecipazione di esperti che hanno selezionato i premiati da oltre 1.300 candidati. Alla cerimonia erano presenti la Senatrice Mariolina Castellone e l’Onorevole Dario Tamburrano, membri del Parlamento Europeo. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di chi lavora dietro le quinte per rendere Roma più inclusiva. Il premio è stato ideato dai giornalisti e professori universitari Fabio Pompei e Alessandro Alongi.