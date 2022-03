Il progetto. Migranti salvano le campagne delle Cinque Terre coltivando vigne

in

Roma, 10 marzo 2022 – Salvare le campagne delle Cinque Terre attraverso il lavoro dei migranti. Un ettaro di terrazzamenti sopra Riomaggiore coltivati a vite per produrre lo Schiacchetrà del Migrante che finanzierà l’inserimento lavorativo di nuovi soggetti fragili nell’agricoltura.

E’ l’obiettivo del progetto Integrazioni, nato da una collaborazione tra la Caritas della Spezia, il Parco nazionale delle Cinque Terre, la Fondazione Carispezia e le associazioni degli agricoltori CIA e Confragricoltura.

L’intervento ha permesso di riportare alla luce vecchi filari di vigna abbandonati in zona Lavaccio, su terreni di proprietà della diocesi e dell’azienda agricola Possa. In questi giorni sono state piantate nuove barbatelle mentre per la prima vendemmia si dovranno aspettare due anni. Alcuni migranti, formati nella manutenzione dei muretti a secco, hanno già trovato lavoro.