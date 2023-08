Il Sindaco di Pozzallo: “L’immigrazione può essere un’opportunità se ben gestita”

Roma, 29 agosto 2023 – “L’immigrazione è un fenomeno complesso e strutturale che richiede un approccio ben ponderato e una gestione oculata da parte dei governi”. Le parole del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sottolineano l’importanza di considerare l’immigrazione come un’opportunità di sviluppo e di crescita per un Paese, soprattutto quando affrontata in modo organizzato e strategico.

Ammatuna evidenzia che un Paese come l’Italia con una popolazione di 60 milioni di abitanti non dovrebbe sentirsi intimidito da flussi migratori relativamente modesti come quelli di 120.000 arrivi. Se gestiti correttamente, questi flussi possono portare benefici economici, culturali e sociali. Tuttavia, il sindaco fa notare che è essenziale che i flussi migratori siano ben organizzati per massimizzare le opportunità e minimizzare gli impatti negativi.

La posizione del sindaco si allinea a quella del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del Papa Francesco, che vedono l’immigrazione come un fenomeno strutturale che richiede una gestione oculata e umanitaria. Questo richiede un impegno costante nell’affrontare le sfide legate all’immigrazione, inclusa la presenza di individui con comportamenti criminali, che devono essere trattati con fermezza ma anche con rispetto per i diritti umani.

Il centro per i rimpatri veloci a Pozzallo, descritto come un’estensione dell’hotspot esistente, cerca di affrontare l’afflusso costante di migranti attraverso una capacità migliorata di accoglienza e una struttura più grande. La nuova struttura è progettata per garantire che i migranti possano essere ospitati in modo dignitoso, includendo la destinazione di alcuni posti disponibili per il Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).

Tuttavia, il sindaco Ammatuna fa eco a una preoccupazione più ampia circa la mancanza di una strategia governativa complessiva per l’immigrazione. Egli sottolinea che le decisioni di collocazione dei migranti nei vari comuni sono state spesso affrettate e potrebbero beneficiare di una pianificazione più accurata e di interlocuzioni continue con i paesi di origine e di transito.

Le parole del sindaco riflettono anche un’apprensione riguardo al continuo cambiamento delle politiche migratorie a livello governativo. L’annuncio di un nuovo decreto Sicurezza mette in luce la necessità di affrontare il fenomeno migratorio con provvedimenti più ampi e strutturati anziché con misure temporanee che potrebbero avere un impatto limitato.