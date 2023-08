Operazione di trasferimento in corso: 1.828 migranti lasciano Lampedusa

in

Roma, 29 agosto 2023 – Dopo giorni di attesa a causa delle avverse condizioni meteorologiche, finalmente è in corso l’operazione di trasferimento dei migranti dall’hotspot di Lampedusa. Attualmente ospitando 3.593 individui, la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola è sotto pressione e l’urgente necessità di alleggerirla ha portato alla mobilitazione delle forze locali e militari.

Le operazioni sono state avviate con l’arrivo della nave militare Mimbelli, che ha imbarcato 600 migranti destinati ad Augusta. L’equipaggio sta lavorando senza sosta per garantire un trasferimento sicuro ed efficiente. Parallelamente, dalla città di Porto Empedocle, la motonave Galaxy ha finalmente preso il largo, carica di altri 500 migranti. Questi individui saranno trasferiti a Porto Empedocle stesso dopo un’operazione di imbarco prevista per le 15:00.

Nel frattempo, la nave Lampedusa, appositamente adibita al trasporto di migranti, effettuerà un trasferimento di 448 persone. Dopo aver fatto scalo a Cala Pisana alle ore 17:00, la nave farà rotta verso Trapani, contribuendo così a ridistribuire la pressione sulla struttura di accoglienza di Lampedusa.

Oltre al trasporto via mare, sono previsti quattro voli militari per garantire lo spostamento dei migranti verso diverse destinazioni. Complessivamente, 280 persone saranno trasferite attraverso voli verso Comiso, Pisa, Bari e Venezia, contribuendo a una distribuzione più equilibrata degli individui in attesa di procedimenti di accoglienza.

Le operazioni di trasferimento rappresentano un passo cruciale nell’affrontare la situazione critica che si è creata a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Il cattivo tempo ha impedito le traversate e gli sbarchi dal giorno di domenica, mettendo a dura prova la capacità di accoglienza dell’hotspot di Lampedusa. Le autorità locali, insieme alle forze di polizia e militari, stanno dimostrando grande impegno nel gestire questa complessa situazione e nel garantire che i migranti vengano trasferiti in luoghi più idonei per il processo di accoglienza e valutazione delle loro richieste.