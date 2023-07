Il Valore delle rimesse: come i pagamenti dei migranti positivamente impattano le famiglie in Italia e nel mondo. Lo studio della Western Union

Roma, 11 luglio 2023 – Una recente ricerca condotta da Western Union ha rivelato che i migranti residenti in Italia credono fermamente che l’invio di rimesse verso i loro paesi di origine sia fondamentale per il benessere delle loro famiglie. Lo studio, intitolato “Il Valore delle Rimesse”, si propone di esaminare l’impatto concreto dei pagamenti delle rimesse sulla vita di numerose famiglie in tutto il mondo. I risultati evidenziano come tali trasferimenti abbiano effetti positivi significativi, garantendo alle famiglie accesso a cure mediche, istruzione e alimenti di buona qualità.

Miglioramento della qualità della vita

Secondo la ricerca, il 60% dei migranti intervistati ritiene che senza l’invio regolare di denaro, i loro cari non sarebbero in grado di evitare la povertà. Il 63% afferma che l’assenza di rimesse impedirebbe ai propri familiari di pagare le cure mediche necessarie, mentre il 60% ritiene che l’istruzione sarebbe fuori dalla portata dei loro cari. Inoltre, il 64% dei migranti ha dichiarato che senza i trasferimenti di denaro, i loro familiari non potrebbero permettersi cibo di buona qualità.

Un terzo del reddito inviato a casa

L’indagine ha rivelato che i migranti residenti in Italia inviano in media un terzo (33%) del loro reddito annuo alle loro famiglie. Questa percentuale è la più elevata tra tutti i paesi analizzati nello studio. La maggior parte dei fondi viene utilizzata per sostenere le spese alimentari (62%), l’alloggio (58%) e l’assistenza familiare (49%). Questi dati indicano che i migranti in Italia svolgono un ruolo cruciale nel fornire un supporto finanziario vitale alle loro famiglie.

Effetti positivi delle rimesse

L’indagine ha dimostrato che il 77% dei migranti crede che grazie ai trasferimenti di denaro, la qualità della vita delle loro famiglie sia notevolmente migliorata. Inoltre, il 73% ritiene che i membri della loro famiglia e gli amici abbiano maggiori opportunità nella vita grazie a questi fondi. Questi risultati sottolineano l’importanza delle rimesse come strumento per alleviare la povertà e promuovere il progresso socio-economico nei paesi di origine dei migranti.

Motivazioni dei migranti

L’indagine ha rivelato che l’84% dei migranti ha inviato denaro alle proprie famiglie nel corso degli ultimi 12 mesi, dimostrando la costanza di tali trasferimenti finanziari. Inoltre, il 68% dei migranti ha affermato di essersi trasferito in Italia principalmente per poter inviare denaro alle proprie famiglie nel paese di origine. Questo sottolinea come il sostegno economico alle famiglie sia uno dei principali driver della migrazione e indica il forte legame emotivo e finanziario che i migranti mantengono con le loro comunità di origine.

