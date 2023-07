Migranti. Tajani: “Serve soluzione Ue per proteggere i confini, la questione si risolve affrontando le cause in Africa”

Roma, 11 luglio 2023 – Nella recente conferenza stampa della Trilaterale dell’Alto Adriatico, i ministri degli Esteri Antonio Tajani, Tanja Fajon e Gordan Grlić Radman della Croazia, Slovenia e Italia, hanno affrontato con determinazione la delicata questione dell’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. Durante l’incontro, i ministri hanno riconosciuto che solo una visione condivisa a livello europeo può fornire soluzioni efficaci e sostenibili per la protezione delle frontiere esterne e l’affronto delle cause profonde della migrazione.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di una prospettiva europea nel trattare questa sfida complessa. Ha affermato che non esistono soluzioni alternative a un approccio europeo unitario per affrontare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. La collaborazione tra l’Italia, la Croazia e la Slovenia è essenziale per affrontare questa questione che riguarda l’intera regione dell’Alto Adriatico.

Un altro punto focalizzato durante la conferenza stampa è stato l’impegno nel monitorare da vicino la situazione in Africa. I ministri hanno riconosciuto che la gestione della questione migratoria richiede un approccio che vada oltre le misure di contrasto sul territorio europeo. È essenziale agire sulle cause profonde della migrazione irregolare, affrontando problemi come la povertà, i conflitti e le violazioni dei diritti umani in Africa. Solo affrontando tali questioni alla radice sarà possibile ottenere una soluzione duratura e umana per la migrazione.

La collaborazione tra Italia, Croazia e Slovenia rappresenta un passo importante verso una maggiore cooperazione regionale nell’Alto Adriatico. I ministri degli Esteri hanno sottolineato l’importanza di un approccio comune e coordinato per affrontare le sfide condivise, inclusa la gestione dei flussi migratori. Questa cooperazione trilaterale può favorire uno scambio di esperienze e buone pratiche, consentendo ai paesi di imparare gli uni dagli altri e sviluppare strategie efficaci.

Infine, i ministri hanno sottolineato l’importanza di un approccio umanitario nel trattare la questione dell’immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani. Oltre alla protezione delle frontiere e alla lotta contro i trafficanti, è fondamentale garantire la sicurezza e il benessere dei migranti stessi, offrendo loro un trattamento dignitoso e accesso a servizi essenziali come l’assistenza sanitaria e l’istruzione.