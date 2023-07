Migranti, a largo della Tunisia operazione di sette ore per bloccare una traversata clandestina

Roma, 11 luglio 2023 – Un drammatico episodio si è verificato a largo di Biserta, in Tunisia, quando la Guardia costiera tunisina è dovuta intervenire per bloccare una traversata clandestina. Secondo quanto riportato dal portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook, l’operazione è durata sette ore e ha visto il salvataggio di 20 migranti, tra cui due donne e un minore.

Migranti, il salvataggio della Guardia costiera tunisina

Secondo quanto riportato dal portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook, l’equipaggio della barca ha ripetutamente rifiutato di fermarsi nonostante gli ordini delle autorità. In un crescendo di tensione, gli occupanti hanno persino minacciato di gettare in mare una bambina di appena 8 anni e di versare benzina sulla barca per appiccarvi un incendio. L’intervento delle autorità è stato cruciale per prevenire una tragedia umanitaria.

Il video pubblicato dalla Guardia nazionale di Tunisi mostra la complessità e il pericolo dell’operazione di salvataggio. Le acque agitate e la resistenza degli occupanti hanno reso l’intervento ancora più difficile per i soccorritori, che hanno dimostrato grande coraggio e abilità nel portare in salvo le persone a bordo.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia