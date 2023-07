Meloni ed Erdogan insieme a Vilinius per discutere di strategia nel Mediterraneo e contrasto all’immigrazione

Roma, 11 luglio 2023 – In un incontro di oltre cinquanta minuti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso di importanti questioni riguardanti il Mediterraneo, gli investimenti, la difesa e la lotta ai migranti irregolari. L’incontro, definito come “lungo” e “proficuo” da fonti italiane, sottolinea la volontà di entrambi i leader di consolidare i rapporti tra i due Paesi e affrontare congiuntamente le sfide regionali.

Migranti, l’accordo tra Meloni ed Erdogan

Una delle principali tematiche affrontate è stata la questione dei migranti nel Mediterraneo. Meloni ha sottolineato l’importanza di una strategia comune per contrastare il fenomeno migratorio irregolare e promuovere una gestione sicura e sostenibile dei flussi migratori nella regione. L’Italia, infatti, essendo una delle principali porte di ingresso nel Mediterraneo, ha un ruolo chiave nella gestione di questa sfida. E nel tempo si è dimostrata disposta a collaborare con la Turchia per trovare soluzioni efficaci e condivise. Oltre all’immigrazione, poi, i due leader hanno discusso degli investimenti nei settori dell’industria e della difesa. Sono stati espressi l’interesse e l’impegno per rafforzare ulteriormente i rapporti economici tra i due Paesi, puntando a un interscambio di 30 miliardi di euro. Questo obiettivo ambizioso riflette la volontà di entrambe le nazioni di promuovere lo sviluppo economico reciproco e creare opportunità di crescita per le rispettive economie.

Durante l’incontro, Erdogan ha elogiato il ruolo dell’Italia nello scenario del Mediterraneo, riconoscendo la sua importanza strategica nella regione. Ciò testimonia la rilevanza che il Mediterraneo riveste per entrambi i Paesi. E l’importanza di una cooperazione bilaterale per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità presenti nella regione. Inoltre, è stato sottolineato l’interesse per una collaborazione più stretta in diversi settori. Evidenziando il desiderio di entrambi i Paesi di lavorare insieme per promuovere la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo. L’invito di Erdogan a Meloni ad Ankara poi testimonia la volontà di approfondire il dialogo e ampliare la cooperazione tra i due Paesi, al fine di affrontare congiuntamente le sfide regionali e promuovere il benessere delle rispettive popolazioni.

