Presunto naufragio a largo della Tunisia: salvati 44 migranti tra cui 2 donne incinte e 4 bambini

Roma, 12 luglio 2023 – Un enigma avvolge il presunto naufragio di un peschereccio tunisino al largo della Tunisia. Naufragio dal quale pare siano stati salvati 44 migranti. I soccorritori e le autorità, però, in seguito alle indagini, non hanno trovato ancora alcuna prova tangibile dell’accaduto, e per questo si stanno sollevando numerosi sospetti rispetto a quanto riportato dai migranti.

Migranti, naufragio a largo della Tunisia

I migranti sono stati trasferiti sulla nave militare Dattilo dopo essere stati salvati dal peschereccio tunisino Hassil Salah. I profughi hanno raccontato di un naufragio avvenuto durante la notte al confine tra la Tunisia e l’area Sar maltese. Tuttavia, le ricerche condotte dalla Dattilo e dalle motovedette della Capitaneria non hanno trovato alcun elemento che confermi il presunto naufragio, come resti della barca, taniche galleggianti o oggetti personali. Le autorità si sono quindi impegnate a fare luce sull’accaduto e a determinare se il naufragio sia realmente avvenuto o se si tratti di una messinscena. Per questo, i sopravvissuti saranno interrogati dalla Squadra mobile al fine di ottenere maggiori informazioni e chiarimenti sulla situazione.

Quattordici migranti sono sbarcati a Lampedusa a bordo della motovedetta Cp305 della Guardia costiera. Tra di loro vi è una donna proveniente dal Benin. Alcuni dei migranti soccorsi hanno riferito di una carretta con 44 persone a bordo che sarebbe improvvisamente scomparsa in acqua, affermando che cinque persone risultano disperse. Tutti i 44 migranti sono stati trasferiti dalla nave tunisina alla nave militare Dattilo, da cui sono stati effettuati trasferimenti per le evacuazioni mediche. La vicenda solleva dubbi sulla veridicità del presunto naufragio e sollecita una minuziosa indagine per determinare la verità dietro questi eventi. L’obiettivo, quindi, rimane quello di chiarire se il naufragio sia effettivamente avvenuto o se ci sia stata una manipolazione delle circostanze.

