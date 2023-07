Migranti, avvistato il barcone con 200 persone a bordo disperso a largo delle Canarie

in

Roma, 12 luglio 2023 – L’emergenza migratoria nel tratto atlantico raggiunge un nuovo tragico capitolo con il ritrovamento di un’imbarcazione dispersa al largo delle coste delle Canarie. Secondo quanto riportato dalla Bbc, la barca in questione potrebbe essere una delle tre partite dal Senegal due settimane fa, dirette verso la Spagna, e a bordo potrebbero trovarsi circa 200 migranti. Le autorità spagnole hanno immediatamente mobilitato la nave Guardamar Calíope e un mercantile per completare le operazioni di salvataggio.

Migranti, ritrovata la barca dispersa

L’aereo Sasemar 101, impegnato nelle ricerche, ha localizzato l’imbarcazione nella zona in cui si stava cercando il segnale proveniente dall’ong Caminando Fronteras, a 71 miglia a sud di Gran Canaria. A riportare l’informazione è stato il soccorso marittimo spagnolo. Il barcone, noto come “cayuco”, presenta caratteristiche simili a quelle descritte nelle segnalazioni recenti. La sua partenza risale al 27 giugno da Kafountine, nel sud del Senegal, a circa 1700 chilometri di distanza da Tenerife, la principale isola delle Canarie. Tuttavia, l’agenzia di stampa spagnola Efe riporta che potrebbero esserci altre due imbarcazioni disperse lungo lo stesso percorso, con decine di migranti a bordo. Complessivamente, si stima che siano coinvolte circa trecento persone nelle tre navi. Tra di loro, vi sono molti bambini, come riferito dall’ong Walking Boarders.

Nonostante una diminuzione del 30% rispetto all’anno precedente, il ministero dell’Interno spagnolo ha riferito che nel 2022 sono arrivate alle Canarie senza permesso 15.682 persone. Questi dati confermano l’urgente necessità di affrontare l’emergenza migratoria con soluzioni a lungo termine, che garantiscano la sicurezza dei migranti e il rispetto dei loro diritti umani.

