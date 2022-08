Immigrati, fermati tre presunti scafisti per lo sbarco avvenuto a Crotone il 21 agosto

in

Roma, 26 agosto 2022 – Tre persone, cittadini di nazionalità turca, sono state fermate dalla Squadra mobile di Crotone con l’accusa di aver trasportato i 69 immigrati arrivati lo scorso 21 agosto fino alle coste crotonesi.

Immigrati, fermati tre scafisti

I tre presunti scafisti, di nazionalità turca, sono stati sottoposti a fermo in relazione allo sbarco di immigrati arrivati a Crotone. Le persone a bordo provenivano da Afganistan, Siria ed Egitto, e sono giunti sulle coste italiane per mezzo di una barca a vela. Gli investigatori da subito hanno concentrato le loro attenzioni sugli unici tre uomini turchi presenti sulla barca a causa della loro nazionalità. Sempre più spesso, infatti, le forze dell’ordine stanno riconoscendo come conduttori delle imbarcazioni che partono con direzione Italia persone provenienti dalla Turchia.

Fondamentali sono state, poi, le testimonianze fornite dagli stranieri a bordo, i quali hanno ricostruito tutte le fasi del viaggio dalla partenza avvenuta da una cittadina turca, fino all’arrivo in Italia il 21 agosto. Al termine delle indagini, quindi, i tre sono stati posti in stato di fermo dalla polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Infine, sono stati portati nella Casa circondariale di Crotone a disposizione della Procura della Repubblica.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia