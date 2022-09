Immigrazione, l’Unhcr propone alle forze politiche 12 punti per gestire meglio i flussi e “restare umani”

Roma, 8 settembre 2022 – Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per riuscire ad alzare il livello della campagna elettorale sul tema immigrazione, uno dei più caldi, ci si dovrebbe concentrare su dodici punti. Per questo è stato presentato un documento con una serie di proposte che toccano gli aspetti più rilevanti per la protezione dei rifugiati in Italia.

Immigrazione, le proposte di Unhcr

I dodici punti dai quali ripartire sono già stati consegnati nelle mani delle forze politiche in gara per le prossime elezioni. “L’Italia ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nel fornire sostegno alle persone costrette a fuggire dal proprio Paese a causa di guerre, violenze, persecuzioni e violazioni di diritti umani. Lo ha fatto con l’impegno a favore di coloro che giungono in Europa in cerca di protezione. E tramite il contributo strategico nei processi multilaterali in materia di asilo e il sostegno ai Paesi che ospitano oltre l’80% dei rifugiati e sfollati interni nel mondo”, si legge nel documento.

Nel testo, quindi, si affrontano quelle che secondo l’Unhcr sono le aree prioritarie per tutelare i diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo. Inoltre, l’obiettivo proposto è quello di sviluppare soluzioni durature nel tempo in grado di garantire un futuro migliore agli immigrati e alle loro comunità. “L’Unhcr ha tradizionalmente cooperato in modo proficuo con le istituzioni italiane e con la società civile su questi temi. E continuerà a impegnarsi per sostenere il Governo italiano nel rispondere alle crisi umanitarie. Nel gestire l’immigrazione e migliorare la protezione dei rifugiati nel Paese e all’estero”, si legge inoltre.



Le 12 proposte dell’Unhcr:

Rafforzare l’impegno internazionale nell’affrontare le cause profonde delle migrazioni forzate Promuovere la cooperazione e la solidarietà europea in materia di asilo Garantire il corretto impiego delle risorse destinate all’asilo migliorando la governance e la pianificazione Assicurare il soccorso in mare e l’accesso al territorio per salvare vite umane Mantenere un ruolo guida nei canali legali e sicuri per i rifugiati Fare dell’accoglienza un trampolino di lancio per l’integrazione Proteggere e prendersi cura dei più vulnerabili Istituire un’agenzia per l’asilo per rafforzare l’integrità del sistema e l’efficienza delle procedure Creare un sistema per l’integrazione è un bene per i rifugiati e per il Paese Affrontare gli ostacoli che impediscono il rimpatrio delle persone che non necessitano di protezione Coinvolgere i rifugiati nella ricerca di soluzioni per il loro future Mantenere una narrazione equilibrata e obiettiva in materia di flussi migratori forzati.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia