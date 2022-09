Immigrati, nasce il portale “Prima gli ultimi” per favorire l’integrazione

Roma, 8 settembre 2022 – E’ nato “Prima gli ultimi“, un portale che ha l’obiettivo di aiutare gli immigrati che si ritrovano in condizioni di difficoltà e necessitano di un sostegno per riuscire a integrarsi nella nostra società. Non solo: tra i vari scopi emerge anche quello di sviluppare la cultura della tolleranza, dell’accoglienza e il rifiuto del razzismo.

Immigrati, nasce “Prima gli ultimi”

L’iniziativa è nata a Palermo grazie all’organizzazione di volontariato “Prima gli ultimi. Nessuno è straniero”, un ente del Terzo settore senza scopo di lucro fondata dal giornalista Rino Canzonieri. Il portale permette sia di raccogliere informazioni rispetto alle opportunità e ai servizi dedicati agli immigrati presenti nel territorio, che di conoscere le difficoltà e le emergenze che queste persone vivono. Così si spera di riuscire a coinvolgere sempre più persone nel dare un aiuto.

Le comunicazioni rivolte ai migranti riguardano diversi settori: dalla sanità all’assistenza sia economica che legale fino alle scuole di italiano dove imparare la lingua. Inoltre, si forniscono annunci sugli aiuti per la casa, i tirocini, le competenze e i lavori che sanno svolgere gli immigrati. “Siamo convinti che un aiuto, un piccolo gesto può cambiare la vita di una persona. Darle dignità, autonomia e consentirgli di affrontare le mille difficoltà in un Paese straniero spesso a lui ostile. Fare del bene agli altri significa fare del bene prima di tutto a se stessi. Ci fa sentire utili e orgogliosi per avere salvato qualcuno dalla miseria e dalla povertà e per avere contribuito a dargli una vita libera dal bisogno. Col nostro intervento lo si vede crescere nella sua formazione, gli si dà la possibilità di trovare un lavoro più facilmente, di integrarsi.

E questo ci regala sensazioni straordinarie. Dà un senso alla vita, che non può essere fatta solo di cose materiali, dall’accumulare denaro, dal pensare solo a se stessi, mentre persone a noi vicine sono prive anche del minimo indispensabile per vivere, per il solo fatto di essere nate in un posto sbagliato”, si legge in una nota.

