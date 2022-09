La Russa: “In Lombardia ricongiungimenti insostenibili, peso sul welfare dei Comuni coinvolti”

in

Roma, 8 settembre 2022 – “Durante la riunione di oggi della Commissione Immigrazione della Conferenza Stato-Regioni è stata data voce a una serie di preoccupazioni in materia d’immigrazione e ricongiungimenti, condivise, oltre che da Regione Lombardia, anche dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Non siamo più in grado, infatti, di gestire gli esorbitanti numeri di un’immigrazione clandestina fuori controllo, né di sostenere l’ingente mole di ricongiungimenti familiari, che stanno pesantemente gravando sul Welfare dei Comuni coinvolti”.

Queste le parole del nuovo assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Lombardia, Romano La Russa, che ha partecipato da remoto.

“Bisogna muoversi secondo la Direttiva 2003/86/CE che in particolare prevede che il richiedente il ricongiungimento al momento della domanda dimostri il possesso di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato” – ha sottolineato La Russa.