Immigrazione clandestina e Decreto Flussi: 36 arresti in Campania

Roma, 10 febbraio 2025 – Un’importante operazione contro l’immigrazione clandestina ha portato, la scorsa settimana, all’arresto di 36 persone nelle province di Salerno, Napoli e Caserta. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro, con il supporto della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Il Gip del Tribunale di Salerno ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per gli indagati.

Le accuse mosse dalle autorità riguardano reati gravi, tra cui associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Contestualmente agli arresti, le forze dell’ordine hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute illecitamente acquisite attraverso un utilizzo fraudolento della normativa sui Decreti Flussi ed Emersione a partire dal 2020.

L’operazione mette in luce un sistema illecito che sfruttava la normativa vigente per favorire l’immigrazione clandestina, generando un giro d’affari illegale che ha portato all’intervento delle autorità giudiziarie e di polizia. Le indagini proseguono per chiarire l’entità del fenomeno e individuare eventuali ulteriori responsabili coinvolti nel traffico illecito.