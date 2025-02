Meloni e il nodo migranti: verso un nuovo provvedimento per i centri in Albania

Roma, 10 febbraio 2025 – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di rinunciare alla partecipazione ad alcuni eventi internazionali per concentrarsi su una delle questioni centrali del suo governo: la gestione dei flussi migratori. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, l’esecutivo sta lavorando a un nuovo provvedimento volto a sbloccare il progetto dei centri per migranti in Albania, al momento paralizzato da decisioni giudiziarie che ne impediscono l’operatività.

Il nuovo intervento normativo, che potrebbe assumere la forma di un decreto, potrebbe essere pronto già entro martedì. Fonti interne alla maggioranza esprimono fiducia nella solidità del testo, ritenendolo in grado di superare eventuali ostacoli legali. «Non prenderemo un’altra cantonata giuridica», ha dichiarato una fonte governativa, sottolineando la determinazione dell’esecutivo a portare avanti il progetto.

Meloni ha più volte ribadito l’importanza di rendere operativi i centri di Gjader e Shengjin, ritenendo che il loro blocco sia dovuto non solo a questioni giuridiche, ma anche a un’ostilità politica da parte di alcuni magistrati. La premier avrebbe espresso ai suoi collaboratori la necessità di andare avanti nonostante le difficoltà: «Bisogna proseguire, anche per non darla vinta a quei giudici politicizzati che vogliono impedirmi di realizzare il programma. Il mio compito è far funzionare la nazione, non mi farò paralizzare».