Roma, 16 febbraio 2022 – Il professor Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, ha tenuto ieri mattina – presso la sede della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – la lectio magistralis dal titolo “Immigrazione e cittadinanza: le conseguenze della pandemia a proposito del diritto d’asilo”.



Nel suo intervento, il presidente emerito della Corte Costituzionale ha sottolineato l’importanza del sistema delle commissioni territoriali quali «snodo essenziale per l’attenzione al singolo migrante nel momento in cui ha bisogno, rispetto a un contesto di migrazione di massa», e del contributo che esse apportano alla concreta attuazione dell’articolo 10 della Costituzione. A tal proposito, il professor Flick ha evidenziato quanto sia «fondamentale un ritorno alla dimensione umana a fronte di una progressiva trasformazione della persona umana in oggetto di contrattazione e mercificazione» ed ha ripercorso l’evoluzione dell’attività interpretativa svolta dalla Corte Costituzionale in materia di diritti fondamentali del migrante e di diritto della cittadinanza.

Al temine dell’incontro, il presidente Flick ha riaffermato l’importanza del diritto d’asilo anche alla luce delle diseguaglianze accentuatesi con la pandemia e ha riconosciuto la centralità dell’attività delle commissioni territoriali nel «garantire che le statistiche del dolore non siano solo statistiche burocratiche».