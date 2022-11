Immigrazione, Tajani: “Non c’è più nessuna polemica con la Francia, la questione è europea”

Roma, 24 novembre 2022 – La miccia che ha fatto surriscaldare i rapporti tra Italia e Francia si sta piano piano spegnendo. Per lo meno a detta del ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Non c’è più nessuna polemica con la Francia. Quella dell’immigrazione è una questione molto grande, continueremo a porla perché riguarda tutta l’Europa”, ha infatti dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Immigrazione, Tajani: “Non c’è più nessuna polemica con la Francia”

“Ne ho parlato in Serbia, in Kosovo e con il ministro maltese. E poiché c’è anche il tema dell’immigrazione legale ho avuto una riunione con i ministri competenti per il decreto flussi. Dobbiamo concordare con le imprese. Stiamo lavorando per regole chiare, il governo è pronto a favorire l’entrata di persone extracomunitarie che possono venire a lavorare legalmente“, ha aggiunto inoltre il ministro.

Proprio domani, 25 novembre, si terrà una riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni dedicata appunto all’Immigrazione nel Mediterraneo centrale, il tema che ha causato i dissidi tra Italia e Francia nella vicenda della nave Ocean Viking. Inoltre, si analizzeranno i 20 punti del Nuovo Patto per l’Immigrazione e l’Asilo presentato dall’Esecutivo comunitario in vista dell’incontro.

