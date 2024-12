Inaugurato il Milano Welcome Center: un nuovo punto di riferimento per migranti e rifugiati

Roma, 2 dicembre 2024 – Il Comune di Milano ha inaugurato un importante centro dedicato all’accoglienza e all’integrazione dei migranti e rifugiati: il Milano Welcome Center di via Sammartini 75. La struttura, che occupa una superficie di 2.000 metri quadrati recentemente ristrutturata, ospita circa 60 professionisti tra dipendenti comunali e personale di enti del Terzo settore. Tra le figure presenti: mediatori linguistico-culturali, assistenti sociali, consulenti giuridici, psicologi, educatori e tutor di italiano.

Un unico punto di accesso ai servizi

Seguendo il modello del One stop shop, il centro offre un accesso centralizzato ai servizi cittadini per migranti e rifugiati, con un’attenzione particolare ai neoarrivati. L’obiettivo è fornire supporto e orientamento in un unico luogo, semplificando i percorsi di integrazione e promuovendo una reale autonomia.

“Rendere più facile l’accesso ai servizi è fondamentale per chi arriva in città e deve affrontare barriere linguistiche e culturali,” ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Il Milano Welcome Center rappresenta un modello d’inclusione di cui siamo orgogliosi, tra i primi in Italia.”

Un’offerta completa di servizi

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, con un front office multilingue che garantisce assistenza in diverse lingue, tra cui arabo, cinese, francese, russo e ucraino. Attraverso un primo colloquio, i mediatori orientano le persone verso servizi specifici come:

Consulenze sociali e giuridiche

Supporto per il riconoscimento dei titoli di studio

Inserimento lavorativo e ricongiungimento familiare

Accesso alla rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione)

Un’ulteriore collaborazione di rilievo è quella con l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), che nei nuovi spazi effettuerà test del DNA per le procedure di ricongiungimento familiare e offrirà progetti di ritorno volontario assistito.

Una rete di collaborazioni

L’assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé, ha sottolineato l’importanza di una “stretta alleanza tra enti pubblici e privati” per rafforzare il sistema integrato di accoglienza. Il centro opera in sinergia con la Prefettura, l’UNHCR e altre istituzioni per offrire un supporto completo.

“La collaborazione tra istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali e Terzo settore dimostra come sia possibile costruire un sistema di accoglienza che promuova coesione sociale,” ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia.

Risultati e prospettive

Nel 2023, gli uffici comunali hanno assistito oltre 4.100 persone, con le principali nazionalità rappresentate da egiziani, cinesi e peruviani. Il Milano Welcome Center punta a migliorare ulteriormente questi risultati, rappresentando un passo avanti significativo per l’integrazione e l’autonomia dei nuovi cittadini.