Immigrazione irregolare: scoperte 3.339 false richieste per l’assunzione di lavoratori extraue

Roma, 2 dicembre 2024 – Sono 3.339 le false richieste per l’assunzione di lavoratori extracomunitari scoperte da Carabinieri e Guardia di Finanza in provincia di Salerno.

Le indagini, condotte con la collaborazione del ministero dell’Interno-dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, hanno accertato il coinvolgimento di 142 aziende, operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’assistenza domestica, che venivano utilizzate da organizzazioni criminali per favorire l’illecito ingresso in Italia di cittadini stranieri.

Le false istanze, presentate in occasione degli ultimi decreti flussi, verranno ora bloccate e revocate.