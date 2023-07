Inaugurato lo “Sportello di tutela, ascolto e informazione” per i lavoratori stagionali migranti nel Salento

Roma, 25 luglio 2023 – Nel campo di accoglienza di Boncuri a Nardò, situato nella provincia di Lecce, è stato inaugurato uno sportello dedicato ai lavoratori stagionali migranti. L’iniziativa, denominata “Sportello di tutela, ascolto e informazione,” è stata promossa dalla Cisl e prevede la presenza settimanale di una responsabile sindacale che sarà disponibile ogni lunedì dalle 5 del pomeriggio alle 8 della sera.

Il progetto è gestito congiuntamente dalla Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e Anolf, l’associazione nazionale oltre le frontiere che riunisce migranti di diverse etnie. Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di fornire ai lavoratori stagionali migranti un supporto informativo riguardante le norme vigenti in tema di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La foresteria di Boncuri, già nota per la sua accoglienza ai lavoratori stagionali, sarà ulteriormente qualificata con l’aggiunta di questo sportello, che mira a offrire adeguati servizi e dignitosa ospitalità a coloro che si impegnano nei campi durante il periodo estivo. La presenza della Cisl di Lecce e delle altre associazioni sindacali sarà fondamentale per ampliare e migliorare l’offerta di servizi ai migranti, che forniscono un contributo essenziale a un settore strategico per l’economia del Salento.

Il segretario generale Cisl Lecce, Ada Chirizzi, ha dichiarato che l’obiettivo dello sportello è quello di garantire accoglienza, ascolto, presa in carico, orientamento al lavoro e tutele per i lavoratori migranti. Questa iniziativa dimostra l’impegno della comunità sindacale a sostenere i diritti dei lavoratori e a offrire il sostegno necessario a chi si trova in situazioni difficili.

Durante l’inaugurazione, l’assessore al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, ha ribadito l’importanza dell’accoglienza dignitosa per i migranti e ha sottolineato il ruolo fondamentale che essi svolgono all’interno delle comunità locali. Ha inoltre evidenziato che il progetto dello sportello rappresenta un passo avanti nel garantire i diritti di tutti i lavoratori migranti, ma ha anche riconosciuto che c’è ancora molto da fare su questo tema.

Con lo “Sportello di tutela, ascolto e informazione,” Boncuri diventa un esempio di come sia possibile accogliere con dignità gli esseri umani provenienti da situazioni difficili e di come sia essenziale riconoscere il loro contributo all’economia locale. La collaborazione tra il sindacato, le istituzioni e le associazioni è un segnale positivo per il futuro, poiché dimostra la volontà di affrontare le sfide legate all’immigrazione e al lavoro stagionale in modo solidale e inclusivo.