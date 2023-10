Inchiesta coop e migranti, arresti domiciliari per la moglie del deputato Soumahoro

Roma, 30 ottobre 2023 – La provincia di Latina è stata scossa da un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato agli arresti domiciliari di Marie Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete, due importanti figure all’interno del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale integrata “Karibu.” Entrambe sono legate al deputato Aboubakar Soumahoro, e i loro arresti sono avvenuti in seguito a un’ordinanza emessa dal giudice istruttore. Inoltre, è stato imposto l’obbligo di dimora per un altro figlio di Marie Therese Mukamatsindo, in relazione a questa vicenda.

L’indagine, condotta dalla Procura di Latina e dalla Guardia di Finanza, ha rivelato una serie di reati, tra cui frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio. Questi reati sarebbero stati commessi nell’ambito delle attività delle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e minori non accompagnati nella provincia di Latina.

In particolare, le cooperative “Karibu” e “Consorzio Agenzia per l’inclusione e i diritti d’Italia,” insieme alla “Jambo Africa” (tramite la cooperativa “Karibu”), sono accusate di aver ricevuto considerevoli fondi pubblici da diversi enti, tra cui la Prefettura, la Regione e gli enti locali. Questi finanziamenti erano destinati a specifici progetti o piani di assistenza per richiedenti asilo e minori non accompagnati. Tuttavia, secondo le indagini, i servizi forniti da queste cooperative non solo erano inadeguati ma si discostavano notevolmente da quanto previsto nei contratti stipulati.

L’operazione ha coinvolto anche il sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, del profitto derivante dai reati da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa “Karibu” e di un altro soggetto legato a loro da vincoli di parentela, attualmente all’estero.