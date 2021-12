in

Roma, 14 dicembre 2021 – Un pulmino che viaggiava sul confine tra la Serbia e l’Ungheria si è ribaltato durante un incidente, provocando la morte di sette migranti. Altri tre, invece, sono rimasti feriti in uno scontro stradale avvenuto la scorsa notte vicino a Morahalom, una piccola città di circa 6mila abitanti nel sud dell’Ungheria.

Incidente sul confine Serbia-Ungheria, muoiono 7 migranti

Il pulmino, prima dell’incidente avvenuto tra la Serbia e l’Ungheria, stava viaggiando in direzione Seghedino, la terza città più grande del Paese. Stando a quanto riportato dai media di Belgrado, l’autista non si è fermato a un posto di blocco della polizia. Iniziata la fuga, poi, sembra che abbia perso il controllo del pezzo. Successivamente ha prima colpito un edificio, e infine il mini van si è ribaltato. L’autista, un cittadino serbo, dopodiché ha tentato la fuga a piedi, ma non è passato molto prima che venisse raggiunto e arrestato dalla polizia ungherese con l’accusa di traffico di esseri umani e violazione delle norme sulla circolazione.

Nell’incidente avvenuto sul confine tra Ungheria e Serbia sono morti sette migranti. La loro nazionalità al momento non è stata ancora accertata.

