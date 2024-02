Inclusione e sostenibilità: alla Sapienza di Roma un corso sulle rinnovabili per migranti e rifugiati

Roma, 21 febbraio 2024 – Nel cuore di Roma, all’interno della Facoltà di Ingegneria civile e industriale dell’università Sapienza, si sta svolgendo un’iniziativa straordinaria che incarna i valori dell’inclusione e della sostenibilità. Da inizio febbraio, infatti, ventitré migranti provenienti da diverse parti del mondo si sono riuniti per il corso Fonti di Energia Rinnovabili, un progetto innovativo che promuove la conoscenza e l’applicazione delle energie rinnovabili per un futuro sostenibile.

Migranti, un progetto alla Sapienza per promuovere l’inclusività e la sostenibilità

Questa esperienza è il risultato della collaborazione tra la Sapienza Università di Roma e il Programma Integra, attraverso il CON-Sapienza – Percorsi di inclusione socio-sanitaria e psicologica per la popolazione migrante. E l’obiettivo del progetto è quello di aprire le porte dell’università a persone migranti o rifugiate, offrendo loro l’opportunità di approfondire le conoscenze sulle energie rinnovabili e di applicarle consapevolmente. Ogni lezione, infatti, può essere considerata un’esperienza di apprendimento inclusiva e arricchente, in grado di offrire la possibilità di esplorare le potenzialità delle fonti energetiche rinnovabili. Attraverso presentazioni, discussioni e attività interattive, poi, gli studenti hanno l’opportunità di immergersi nei concetti chiave delle energie rinnovabili.

Ciò che rende veramente unica questa iniziativa, così come il suo impegno nell’accogliere e promuovere la diversità. Soprattutto perchè la diversità culturale diventa un valore aggiunto, arricchendo l’esperienza educativa per tutti i partecipanti. Oltre all’aspetto educativo, il corso rappresenta anche una preziosa opportunità per favorire lo scambio culturale e la costruzione di relazioni interculturali. Grazie alla collaborazione tra tutti i partecipanti, infatti, si sta delineando un ambiente in cui la diversità è celebrata e valorizzata attraverso la condivisione di esperienze e punti di vista unici. E guardando al futuro, questo progetto si candida a diventare un catalizzatore per lo sviluppo di una comunità che promuove la diversità e si impegna per un futuro sostenibile.

