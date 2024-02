Europee 2024, per votare in Italia i cittadini Ue devono iscriversi alle liste aggiunte

Roma, 22 febbraio 2024 – I cittadini romeni, polacchi o di altri Paesi Ue che risiedono in italia alle elezioni del 8 e 9 giugno potranno scegliere di votare qui per scegliere rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo. Per esercitare questo diritto, è necessario che siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza.

La domanda di iscrizione va presentata entro l’11 marzo 2024. Non devono presentarla i cittadini dell’Unione già iscritti per precedenti elezioni europee e che non hanno revocato l’iscrizione. Il trasferimento di residenza degli iscritti determina l’iscrizione d’ufficio nelle liste aggiunte dell’altro Comune.

Il Ministero dell’interno ha predisposto un modulo plurilingue (in italiano e nelle lingue degli altri Stati dell’Ue) per chiedere l’iscrizione alla lista elettorale aggiunta. Una volta compilato e stampato, va firmato e inviato, o consegnato a mano, al Sindaco del Comune di residenza.

Modulo “optanti” compilabile. Elezioni europee 2024



