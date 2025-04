Insegnamento inclusivo a Bologna: un modello di successo per l’integrazione scolastica

in

Roma, 7 aprile 2025 – Otto scuole secondarie di I e II grado di Bologna hanno sperimentato con successo nuove pratiche educative per l’insegnamento inclusivo, con un focus particolare sull’accoglienza di allievi neoarrivati. Il progetto “Oltre la media – Comunità educante” ha rappresentato un’opportunità preziosa per gli insegnanti, che hanno potuto beneficiare del supporto di docenti L2 con esperienza nell’accoglienza di studenti stranieri.

Questa collaborazione tra docenti curricolari e docenti di lingua seconda ha favorito uno scambio di competenze che ha contribuito a rafforzare la motivazione e la consapevolezza del corpo docente. L’obiettivo principale è stato quello di creare attività didattiche più inclusive e coinvolgenti, capaci di rispondere alle esigenze di tutti gli studenti, inclusi quelli con background migratorio.

Le esperienze maturate nel corso del progetto sono state raccolte in un prezioso “toolkit narrativo“. In questo strumento, ogni insegnante condivide il proprio percorso di project work, offrendo spunti pratici e interessanti basati su esperienze dirette sul campo. Questo catalogo di buone pratiche rappresenta una risorsa significativa per chiunque sia interessato a promuovere l’integrazione e l’inclusione nel contesto scolastico.

Per approfondire queste esperienze innovative e consultare il catalogo completo, è possibile cliccare sul link fornito dal Centro Documentazione e Intercultura del Comune di Bologna. Le iniziative intraprese nelle scuole bolognesi rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione e lo scambio di competenze possano portare a risultati positivi nel campo dell’integrazione scolastica.