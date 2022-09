Razzismo negli stadi, dopo i cori antisemiti cantati durante il derby l’Inter prende posizione

in

Roma, 6 settembre 2022 – Dopo il caso dei cori antisemiti partiti dalla curva nerazzurra prima del derby contro il Milan, l’Inter prende posizione e rilancia la campagna BUU contro il razzismo negli stadi.

Inter, la società prende posizione contro il razzismo negli stadi

Nessun comunicato ufficiale, ma tramite un post pubblicato sui propri profili social l’Inter ha ribadito la sua posizione rispetto al razzismo e quanto accaduto durante la partita contro il Milan. “Siamo fratelli del mondo dal 1908. E’ un impegno che ci siamo presi da sempre. E’ nella nostra storia, nella nostra indole. Brothers Universally United #NoToDiscrimination“, si legge infatti nel tweet. Il post arriva proprio nel giorno in cui la Procura della FIGC ha aperto ufficialmente l’inchiesta per i cori discriminatori cantati dai tifosi durante il derby.

Per evitare di attirare troppa attenzione sull’accaduto, l’episodio era stato censurato e commentato con amarezza dal Milan. In seguito, però, i rossoneri hanno deciso di segnalare quanto accaduto alla Procura Federale, che successivamente ha aperto un’indagine esattamente come successo dopo Fiorentina-Juventus.

