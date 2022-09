Roma, 6 settembre 2022 – Al via questo mese a Genova, Milano e Roma tre corsi gratuiti di formazione per rifugiati che vogliono diventare colf, badanti o babysitter. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico (DOMINA) in collaborazione con l’Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Tra i temi trattati dai corsi rientrano quelli relativi al rapporto di lavoro domestico, ai diritti e responsabilità delle lavoratrici e lavoratori, all’ambiente di lavoro e alle esigenze di cura di bambini, anziani e persone non autosufficienti.

Al termine del percorso formativo gratuito di 40 ore, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza nel quale saranno riportate le tematiche trattate durante il corso. La formazione è gratuita e le iscrizioni sono aperte. Gli interessati possono contattare segreteria@associazionedomina.it per informazioni e per le iscrizioni.