Istat: sono oltre 3,6 milioni i cittadini extraue regolarmente soggiornanti in Italia

Roma, 4 ottobre 2024 – I cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno al 31 dicembre 2023 sono oltre 3 milioni e 600mila, in lieve calo rispetto all’anno precedente (-3%) La collettività ucraina, superando quella albanese e marocchina, si colloca al primo posto per numero di presenze.

Lo scrive Istat nel report “Cittadini non comunitari in Italia. Anno 2023“, pubblicato ieri.

Sono 330.730 i permessi di soggiorno rilasciati nel 2023, in diminuzione rispetto all’anno precedente a causa del forte calo dei permessi per protezione temporanea legati alla crisi ucraina. Crescono i permessi per famiglia e quelli per studio, mentre diminuiscono quelli per lavoro a causa dell’attenuarsi dell’effetto del decreto di emersione del 2020.

Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di cittadini non comunitari nel 2023 sono state oltre 196mila, stabili rispetto all’anno precedente e in netta crescita rispetto al 2021.

