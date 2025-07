Italia-Albania: in vigore il nuovo accordo sulla sicurezza sociale

Roma, 15 luglio 2025 – Dal 1° luglio 2025 è ufficialmente entrato in vigore l’Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, segnando un passo importante per la tutela dei diritti dei cittadini che vivono o hanno lavorato in entrambi i Paesi.

Il nuovo quadro normativo, illustrato nella circolare INPS n. 106 del 1° luglio, ha come obiettivo il coordinamento delle legislazioni nazionali in ambito previdenziale e assistenziale. L’intesa garantisce la portabilità dei diritti maturati e stabilisce il principio della parità di trattamento per le persone assicurate o che hanno diritto a prestazioni sociali in base alle normative dei due Stati.

Tra le prestazioni coperte dall’accordo figurano:

le pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità,

di vecchiaia, invalidità e reversibilità, le indennità di disoccupazione ,

, le prestazioni in caso di malattia e maternità.

L’accordo assicura quindi che i periodi di contribuzione maturati in Italia e in Albania possano essere totalizzati, permettendo l’accesso ai benefici previdenziali senza perdita di diritti.

Si tratta di un risultato significativo, che rafforza la cooperazione tra i due Paesi e tutela concretamente i diritti dei lavoratori migranti, delle loro famiglie e dei pensionati, favorendo l’integrazione e la mobilità internazionale in un contesto di maggiore equità.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la circolare INPS n. 106/2025 disponibile sul sito dell’Istituto.