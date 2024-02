Italia e Albania: firmato un accordo di sicurezza sociale

Roma, 8 febbraio 2024 – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il Ministro per l’Europa e gli Esteri dell’Albania, Igli Hasani hanno firmato ieri alla Farnesina un “Accordo di sicurezza sociale” bilaterale fra Italia e Albania che regolerà le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma nei due Stati.

Secondo Tajani, “l’accordo che abbiamo concluso oggi darà a tutti i lavoratori italiani e albanesi certezza sul loro futuro pensionistico, assicurando anche prestazioni di invalidità, di vecchiaia, per i superstiti e per l’indennità di disoccupazione e garantendo parità di trattamento in Italia e in Albania”.

“Ringrazio il Ministro degli Esteri Tajani per il lavoro fatto insieme per far progredire questo negoziato con un Paese storicamente amico dell’Italia come l’Albania”, ha detto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. “Si va verso regole comuni per imprese, lavoratori e loro familiari dei rispettivi Paesi al fine di facilitare il mutuo riconoscimento dei diritti sociali”.

A seguito della firma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’INPS, avvierà un negoziato per un’intesa amministrativa bilaterale con cui rendere operativo l’accordo stesso, nel cui ambito di applicazione non rientrano le prestazioni sanitarie in natura, le prestazioni familiari e la tutela dei rischi contro l’infortunio e la malattia professionale, nonché le prestazioni non contributive.

Nel corso dell’incontro tra Tajani e Hasani, i due Ministri hanno convenuto circa la comune volontà dei Governi italiano e albanese di continuare a rafforzare il già intenso dialogo politico e approfondire la cooperazione in campo economico e della sicurezza.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti