Italia e Croazia rafforzano i legami bilaterali: i primi ministri dei due Paesi, Meloni e Plenkovic, si incontrano a Zagabria dopo 20 anni

in

Roma, 17 novembre 2023 – La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha portato la presenza del primo ministro italiano in Croazia dopo 20 anni, sottolineando l’importanza storica e la forza delle relazioni tra le due nazioni durante il suo incontro a Zagabria con il primo ministro croato, Andrej Plenkovic.

L’incontro ha visto Meloni sottolineare l’eccellenza delle relazioni bilaterali tra Italia e Croazia, ma ha anche riconosciuto la necessità di miglioramenti continui. Entrambi i leader hanno concordato sulla possibilità di fare sempre meglio, evidenziando la consapevolezza delle difficoltà delle comunità transfrontaliere legate al controllo dei confini, specialmente in relazione alla crisi mediorientale.

Un punto chiave dell’incontro è stato l’accordo innovativo riguardante la questione migratoria con Tirana, enfatizzato da Meloni come un esempio degno di essere replicato. Ha notato l’interesse degli altri partner europei e ha espresso fiducia nella capacità di far funzionare l’accordo nel migliore dei modi, sempre tenendo presente la situazione in evoluzione.

Il Patto di Stabilità è stato un altro argomento affrontato durante il bilaterale, con Meloni sottolineando l’importanza di non tornare alle vecchie regole per evitare conseguenze negative sull’economia italiana. Ha sottolineato la necessità di ulteriori progressi e di un impegno più forte in questa direzione.

Nel Libro d’oro del governo croato, Meloni ha lasciato un messaggio celebrativo dell’amicizia tra Italia e Croazia, sottolineando il piacere di essere presente dopo tanti anni dall’ultima visita di un presidente del Consiglio italiano. Questo gesto simbolico ha evidenziato il desiderio di rafforzare ulteriormente i legami tra le due nazioni.

L’incontro tra Meloni e Plenkovic è stato descritto come un momento significativo dalle due diplomazie, sottolineando la rarità di una visita di un premier italiano in Croazia negli ultimi vent’anni. L’incontro bilaterale si è poi ampliato coinvolgendo anche le rispettive delegazioni, e sono state previste dichiarazioni congiunte al termine.

Giorgia Meloni ha inoltre avuto un incontro con il presidente del Sabor, il parlamento croato, Gordan Jandrokovic, evidenziando l’importanza di coinvolgere le istituzioni chiave per rafforzare i legami non solo tra i leader, ma anche tra i popoli dei due Paesi.