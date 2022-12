Ius Scholae, Pagano (FI): “Sulla riforma della cittadinanza cercare massima condivisione politica”

in

Roma, 22 dicembre 2022 – Il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera, Nazario Pagano, ha recentemente incontrato gli studenti della IV A del Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara per parlare dell’importanza di amare e tutelare le Istituzioni. Nel corso dell’incontro, Pagano ha anche espresso la necessità di adattare la Costituzione ai tempi che cambiano attraverso le riforme, sottolineando in particolare la riforma della cittadinanza.

Secondo Pagano, questa riforma è fondamentale per tenere conto delle dinamiche demografiche e migratorie e per rispondere alle esigenze di quei giovani nati in Italia che si sentono italiani. Ha inoltre sottolineato l’importanza di formare i nuovi cittadini sui principi di eguaglianza, parità tra uomini e donne e laicità dello Stato, oltre che sui doveri e diritti della cittadinanza italiana, che comprende anche l’essere automaticamente cittadini europei.

Pagano ha anche espresso il parere che il percorso di studi previsto dalla proposta di legge sulla riforma della cittadinanza non sia sufficiente e che sia necessario un arco temporale più lungo e scandito dal superamento di esami conclusivi per garantire che chi acquisisce la cittadinanza sia anche un vero e proprio cittadino italiano.